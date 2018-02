Vanaf eind mei dubbele winstkansen door Nieuwe Lotto

Eind mei steekt de Nationale Loterij de Lotto-trekking in een nieuw jasje, met twee keer meer kans om een winstbedrag op te strijken en een hoger percentage van de winst dat terugvloeit naar de spelers. “Bij vorige vernieuwingen ging het meer om een omzetverhoging, bij deze vernieuwing staat de winervaring centraal”, zegt Nationale Loterij-woordvoerster Caroline Vangoidsenhoven dinsdag.

Waar de winstkans bij Lotto momenteel 1 op 25 is, wordt dat bij de “Nieuwe Lotto” 1 op 11. Het percentage van de winst dat naar de Lotto-spelers terugvloeit neemt ook toe, van 49 naar iets meer dan 55 procent.

Voorts stijgen de winstbedragen in de rangen zeven en acht met een vierde. Concreet wil dat zeggen dat je in rang zeven 6,25 euro wint, waar dat nu 5 euro is. In rang acht win je in plaats van 3 euro 3,75 euro. Er komt ook een nieuwe winstrang, rang negen, met een winstbedrag dat gelijk is aan de prijs van één Lotto-speelcombinatie, namelijk 1,25 euro. De prijs van één speelcombinatie werd met 0,25 euro verhoogd.

Tot slot wordt ook de “Lucky Lotto Code” ingevoerd, vergelijkbaar met de My Bonus-code bij Euromillions. Deze code levert per trekking 300 winnaars 500 euro op. Aangezien er twee trekkingen per week plaatsvinden, betekent dat 600 gegarandeerde winnaars per week.

De vernieuwing komt er onder meer naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van het kansspel, maar ook om de populariteit van de Lotto een boost te geven.