De ommekeer is ingezet: diesel aan de pomp duurder dan benzine

Wie momenteel gaat tanken, kan voor een verrassing komen te staan. Aan enkele lokale pompen zien we voor het eerst dat de prijs voor diesel duurder is dan benzine. Zo was er maandagavond een verschil van 0.004 euro te zien bij de Makro in Sint-Pieters-Leeuw.

De prijs van diesel lag nog nooit zo dicht bij de prijs van benzine als nu. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie en de Belgische Petroleum Federatie. Officieel gezien eindigt benzine nog niet onder diesel, maar bij enkele plaatselijke stations is dat wel al het geval.

Het is zover: diesel duurder aan de pomp dan benzine. pic.twitter.com/Di2A7Vy1y6 — FEBIAC (@FEBIAC_nl) February 26, 2018

De prijs van diesel is dus niet overal hoger dan benzine. “Er is geen sprake van een algemene tendens. Het gaat hier vooral over plaatselijke kortingen van lokale tankstations”, legt expert Omer Coekaerts uit aan Het Nieuwsblad Online. “De metingen van vandaag tonen wel aan dat de prijzen van diesel en benzine heel dicht tegen elkaar liggen. Als er dan een lokaal station een actie doet op benzine, dan duikt die onder de dieselprijs.”

En nu?

Chauffeurs van benzinewagens zullen niet lang euforisch blijven. Morgen stijgt de benzineprijs alweer. De prijsstijging voor benzine is een gevolg van de schommelingen van de olieprijzen of biocomponenten op de internationale markten. De officiële cijfers zijn dan opnieuw in het voordeel van diesel: 1.423 euro/liter voor benzine en 1.389 euro/liter voor diesel. “Benzine zal nog enkele dagen duurder zijn dan diesel”, legt Coekaerts uit.

De officiële prijzen van benzine en diesel voor dinsdag 28 februari. Foto: Omer Coekaerts

Uiteindelijk overwint benzine

Maar uiteindelijk zal diesel inderdaad duurder zijn aan de pomp. Eind 2015 heeft de regering namelijk beslist om het zogenaamde “kliksysteem” opnieuw in te voeren, meer specifiek op diesel. Concreet wil dat zeggen dat wanneer diesel goedkoper wordt, iets minder dan de helft van die daling doorgerekend wordt in de accijnzen op die producten. Stel dat diesel 3 eurocent goedkoper wordt, betaal je 2 eurocent minder aan de pomp en 1 eurocent in de vorm van accijns.

“Door de verschillende aanpassingen betaalt uiteindelijk de dieselrijder het volledige verschil tussen de accijns van diesel en benzine bij. De accijnzen op diesel stijgen uiteindelijk met meer dan 10 euro per tankbeurt en deze op benzine dalen met 1 euro per tankbeurt. De bedoeling is dus om de accijnzen op een gelijk niveau te brengen. Maar de af te leggen weg voor de ene is 10 keer langer dan voor de andere”, aldus Coekaerts.

“De aanpassingen van de accijnzen zijn in de laatste rechte lijn naar een gelijk niveau onderweg. Maar dat duurt tamelijk lang, omdat het een tamelijk hoge verhoging is. Wanneer de accijnzen op een gelijk niveau liggen, dan zal diesel definitief duurder zijn dan benzine”, aldus Coekaerts.