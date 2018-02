Kat overleeft rit van 100 kilometer onder motorkap

Een kat heeft afgelopen week een hachelijke rit van meer dan 100 kilometer onder de motorkap van een auto overleefd. In Baexem (een Nederlands dorpje tussen Weert en Roermond) werd het beestje na een helse tocht ontdekt.

De automobilist reed afgelopen zaterdag vanuit Breda (Noord-Brabant) naar Nederlands Limburg, tussen Weert en Roermond merkte hij vreemde geluiden op. Bij een garage in Baexem bleek het niet om autopech te gaan, maar werd de kat onder de motorkap gevonden.

Klem

“Toen de motorkap open ging bleek dat hij geen autopech had, maar dat er een dier klem zat in zijn wagen”, vertelt Miriam Moonen van het autobedrijf aan Omroep Brabant. “We stonden er met vier man op te kijken en opeens zag iemand de vacht van een dier. Het beestje zat klem tussen het motorblok en de bodemplaat van de wagen. We hebben haar meteen gevangen, want ze was zo in paniek. Ik was bang dat ze zo onder een voorbijrijdende auto zou lopen.”

De dierenambulance heeft zich over het beestje ontfermd en het verblijft momenteel in een dierenopvang in Weert. Het baasje heeft zich ondanks een grote speurtocht op Facebook nog niet gemeld. De kat is ook niet gechipt.