Neuroloog uit Topdokters: “Hardy werd lustmoordenaar door medicatie”

Volgens neuroloog Chris Van der Linden, die eerder al te zien was in het televisieprogramma Topdokters, heeft het gedrag van Hardy en de moorden die hij pleegde, alles te maken met de bijwerkingen van de medicatie tegen Alzheimer. Dat kwam hij dinsdagmiddag uitleggen in de assisenzaal.

“Het komt niet door de Parkinson dat Hardy zo veranderde, maar wel door de impuls controle stoornis die wordt uitgelokt door de medicatie. “Dat gebeurt maar bij een kleine groep, meestal mannelijke patiënten die de ziekte op jonge leeftijd hebben gekregen en al een voorgeschiedenis hebben van depressie en verslavingen. Dat kan in extreme gevallen leiden tot sadomasochisme, voyeurisme, verkrachting en lustmoorden. We zien ook dat die mensen vaak obsessief met hobby’s bezig zijn en zichzelf verwaarlozen. Hardy was obsessief bezig met zijn drones en telegeleide autootjes en zijn huis was een chaos”, zei dokter Van der Linden. “Wat dat betreft klopt het beeld dus ook.”

Volgens de neuroloog lijdt Hardy aan een ernstige vorm van de impuls controle stoornis, wat lijdt tot gedragsveranderingen. “De versie van Hardy zou tijdens dit proces, de voorafgaande verhoren en het college van deskundigen niet serieus genomen moeten worden”, stelt hij.