Bijna lente: deze drie jassen draag je het hele voorjaar (en najaar!)

Klaar om je lentegarderobe een boost te geven? Sommige jassen mogen niet in je garderobe ontbreken: al was het maar omdat ze ook in het najaar nog volop in de mode zullen zijn. Van bikerjasje tot trenchcoat, deze lentejassen moet je hebben!

Een stoer bikerjasje

Het ideale jasje voor een wisselvallig tussenseizoen? Een bikerjasje! Uit leer, suède of stof: dit trendstuk geeft elke outfit een flinke dosis ‘stoer’. Tip: het draait om details dit modeseizoen. Studs, stiksels of opvallende kleuren? Niet twijfelen, gewoon doen!

Een klassieke trenchcoat

Als er één jas is waar elke vrouw mee staat, dan is het wel een klassieke trenchcoat. Traditioneel beige blijft een investering, maar waarom niet kiezen voor een kleur die in het oog springt? Halflang of kort, de trenchcoat is here to stay!

Een gezellige donsjas

Nog geen sprake van warme voorjaarstemperaturen? Jezelf warm houden in stijl doe je met een cosy donsjas. Tip: haal de lente in huis met een pastelkleurig exemplaar. Trendy, licht en toch warm? Check!