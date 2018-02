Zo vermijd je dat de vrieskou een gat in je verwarmingsbudget brandt

We zijn nu echt vertrokken voor een lange periode van vriestemperaturen. Koud buiten en dus: binnen stoken. Maar hoe zorg je ervoor dat de koude geen gat in je budget brandt? Verwarminsgcoach André D’hoine en een paar collega’s geven tips.

• Plak een rol zilverpapier achter de radiatoren tegen de buitenmuren. Zo reflecteert de warmte terug in de kamer en krijg je niet zoveel koude binnen.

•Zet de verwarming een half uur tot drie kwartier voor je gaat slapen al lager. Zo lang blijft het zeker nog warm genoeg.

•Laat het nergens kouder worden dan 15 graden. Daaronder riskeer je vochtneerslag op ramen en muren, wat dan weer tot schimmel en extra kosten kan leiden.

•Zet de verwarming niet aan in plaatsen waar je niet komt. Het zonlicht op de vensters zorgt er normaal wel voor dat de temperatuur daar niet onder de 15 graden gaat. Tenzij het natuurlijk heel lang vriest.

•Voel of er geen tocht binnenkomt langs slecht afgesloten ramen of deuren. Zo ja, dan kan een goede strip al veel verhelpen.

•Moderne woningen hebben een ingebouwd verluchtingssysteem. Oude woningen moeten wel verlucht worden met een open raam. Doe dat bij voorkeur ’s morgens, dan hangt er minder vervuiling in de buitenlucht.

•Laat je activiteit bepalen hoe hoog je de thermostaat zet. Ben je aan het werk (poetsen, koken) dan is 19 graden voldende. Voor zetel-zitten heb je 21 graden nodig.

•Controleer de temperatuur op je verwarmingsketel. 60 graden is correct. Klimt die hoger, bel dan de installateur voor een onderhoud. Anders blijft je ketel onnodig veel geld verbranden.

•Staat je thermostaat wel correct? Beste plaats is: midden de leefruimte. Foute plaats: in direct zonlicht, naast een openhaard, aan een buitenmuur of op een tochtige plek.

•Kleed je naar de temperatuur. Het is winter. Binnen een trui dragen of een onderlijfje, houdt je warm en maakt dat je minder moet stoken.

•Simpele besparingstip: zet je thermostaat lager. Moderne huizen hebben een slimme thermostaat, die volgens de klok de temperatuur regelt. Maar soms leef je niet volgens die klok. Ga je een paar dagen weg, bijvoorbeeld. Schakel dan zelf de temperatuur lager.

•Ken je thermostatische kranen, die zitten op je verwarmingselementen (radiatoren) zelf. Die kranen hebben een nummerstand. Stand 3 is 20 graden, stand 2 is 16 graden.