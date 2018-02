Test-Aankoop waarschuwt: “Hesp in supermarkt bevat te veel vocht en te weinig vlees”

Sommige hespen in de Belgische supermarkten bevatten zoveel additieven en “opvulsel” dat ze buiten de wettelijke definitie van gekookte ham vallen. Dat blijkt dinsdag uit een vergelijkende test van Test-Aankoop. De consumentenorganisatie eist dat fabrikanten het vleespercentage op het etiket zetten, en wil meer eengemaakte Europese kwaliteitsnormen.

Test-Aankoop onderwierp in totaal 34 producten aan een test. Acht daarvan vermeldden geen vleespercentage. Tien producten gaven een vleespercentage lager dan 95 procent, eentje zelfs van 72 procent. Drie goedkopere producten bevatten te veel vocht en te weinig vleeseiwit, waardoor ze nauwelijks voldeden aan de wettelijke definitie van ham.

De ontvette ham van Horeca Select voldoet niet consequent aan de huidige Belgische wetgeving, en zou volgens Test-Aankoop daarom beter als “bereid vlees, pic-nic” verkocht worden. Ook de achterham van Albert Heijn en de ham zonder zwoerd van Witte Producten voldoen volgens de testresultaten niet aan de Belgische wetgeving.

Economie belangrijker dan consument

Het probleem bij die laatste twee is dat dit niet verplicht is, omdat ze vanuit respectievelijk Nederland en Frankrijk worden ingevoerd. Test-Aankoop pleit daarom al lang voor meer eengemaakte Europese kwaliteitsnormen, maar wijst erop dat net het omgekeerde gebeurt. “Nog niet zolang geleden werd het ‘mayonaise-KB’ aangepast door minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters, waarbij de kwaliteitsnormen naar beneden toe werden bijgestuurd. Ook het KB betreffende ham zit in de pijplijn en eenzelfde resultaat, afzwakking van de kwaliteitsvereisten, wordt hier verwacht. Blijkbaar is de minister meer begaan met de economie dan met de consument”, klinkt het dinsdag.

De klant wordt aangeraden goed naar het etiket te kijken. De industriële varianten in de koeltogen van de supermarkt bevatten vaak goedkope vulingrediënten (water, zetmeel en gelatine), en voorverpakte gekookte ham bevat vaak een hele resem additieven. Het volstaat niet om E-nummers op het etiket te vermijden, omdat fabrikanten ze vaak ontwijken door alternatieve benamingen te gebruiken. Ook beloftes als ‘zonder toegevoegd nitriet’ bleken niet altijd te kloppen.