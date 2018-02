VIDEO. Genkse fan neemt Thomas Buffel beet tijdens potje bowlen

Maandagavond stond in Bowling Epsilon in Diepenbeek de jaarlijkse bowlingafspraak van de A-kern van KRC Genk en supportersfederatie OSV op het programma. Ruim 200 fans namen de handschoen op tegen hun idolen. Er was ook tijd voor handtekeningen, foto’s en... grapjes. Dat laatste blijkt uit een filmpje dat Thomas Buffel op Instagram plaatste.

Op de beelden is te zien hoe Buffel wordt beetgenomen door één van de fans. De snoodaard gooide voor de neus van de Genkse kapitein een bal naar de kegels. Toen die in de goot terechtkwam, gooide Buffel meteen opnieuw een bal. Wat hij niet wist, was dat het mechanisme dat de kegels rechtzet meteen na de eerste poging aan zijn werk begon. Gelukkig kan zo’n mechanisme wel tegen een stootje...

Ook onze fotograaf was aanwezig. Hij maakte dit sfeerverslag: