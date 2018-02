Van Avermaet wil eindelijk Strade Bianche eens winnen: “Het is een van mijn favoriete races”

Na een tegenvallend Vlaams openingsweekend trekt Greg Van Avermaet komende zaterdag naar Toscane voor de Strade Bianche. De Italiaanse grindklassieker ligt de BMC-kopman wel. Na twee tweede plaatsen in 2015 en 2017 hoopt Van Avermaet in Siena eindelijk eens op het hoogste schavotje te staan.

“De Strade Bianche is een eerlijke wedstrijd”, stak Van Avermaet van wal. “Het is een van mijn favoriete races, elk jaar kijk ik er opnieuw naar uit. Ik hoop dat de weersomstandigheden meevallen. Koude en regen is immers niet echt aan mij besteed. We zullen zien hoe het gaat. Ik ben alleszins weer gemotiveerd om er iets van te maken. Vorig jaar was ik tweede, hopelijk kan ik dit jaar eens winnen.”

Ook sportdirecteur Valerio Piva verwacht Van Avermaet opnieuw vooraan bij de finish op de Piazza del Campo in Siena. “Greg was er al een aantal keer dichtbij in de Strade Bianche. Ik weet dat hij in goede vorm is en hij krijgt dan ook een sterk team mee. Ik verwacht Alberto Bettiol - voor wie het bijna een thuisrace is - Damiano Caruso en Stefan Küng in de finale samen met Greg vooraan. Een topresultaat moet er zeker in zitten.”

Naast Van Avermaet vaardigt BMC met Loïc Vliegen nog een tweede landgenoot af in Toscane.

(belga)