Man (54) zocht met 190 jonge meisjes contact voor webcamseks

De 54-jarige Angelo O. uit Kerkrade in Nederlands-Limburg heeft volgens de politie in vijf jaar tijd naar schatting 190 - vaak hele jonge - meisjes via internet benaderd voor webcamseks.

De contacten kwamen tot stand via een computerspel waarbij de spelers chatten en de webcam gebruiken. In zeker twaalf gevallen zou het hem zijn gelukt om kinderen voor de camera seksuele handelingen te laten verrichten. Van die zaken is aangifte gedaan en hiervoor wordt O. vervolgd.

“Deze man heeft als een roofdier gejaagd op heel jonge kinderen”, zei officier van justitie Annemarie Kemp dinsdag voor de rechtbank in Roermond tijdens een tussentijdse zitting. De jongste vermeende slachtoffers, die O. tussen 2011 en 2016 heeft benaderd, waren pas zes jaar. In een aantal gevallen verleidde de Kerkradenaar tienermeisjes van twaalf tot zestien jaar.

Inloggegevens

Angelo O. gebruikte voor de vermeende seksuele misdrijven de identiteit en de inloggegevens van zijn destijds nog minderjarige zoon. De jongen is daardoor enige tijd verdachte geweest in het onderzoek. Hij bleek onschuldig te zijn en heeft aangifte gedaan tegen zijn vader wegens identiteitsfraude. Angelo O. heeft bij de politie verklaard dat hij de kinderen alleen heeft benaderd om de dagelijks sleur in zijn leven te doorbreken.

Hij zei dinsdag voor de rechtbank dat hij veel te ver is gegaan. “Ik heb onderschat wat de impact voor de kinderen is geweest. Ik wil oprecht mijn spijt uitspreken”.