Blessuregolf bij Real Madrid houdt aan, ook Ronaldo niet in de basis

Real Madrid zal het dinsdagavond in de midweekwedstrijd voor de competitie bij Espanyol Barcelona zonder een rits basisspelers moeten doen. Coach Zinedine Zidane kan geen beroep doen op vaste waarden Marcelo, Luka Modric, Casemiro en Toni Kroos, terwijl Cristiano Ronaldo rust krijgt.

De Koninklijke, pas tegenvallend derde in de Primera Division met veertien punten achterstand op leider Barcelona, moet de komende drie weken vijf keer aan de bak. Dat lijkt geen evidentie te worden voor de al door blessures geteisterde selectie van de Madrilenen. Dinsdag bij Espanyol missen de Koninklijke alvast Casemiro (maagproblemen), Toni Kroos (knie), Marcelo en Luka Modric (beiden hamstring).

Voor die laatste drie wordt het een race tegen de tijd om fit te zijn volgende week dinsdag voor de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, in Parijs bij PSG. Cristiano Ronaldo, met twee goals de grote held in de heenwedstrijd tegen PSG (3-1), is er dinsdag eveneens niet bij tegen Espanyol. Hij krijgt, net als vorige week bij Leganés, rust.

(belga)