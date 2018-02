Joggen in de vrieskou, een goed idee of niet?

Wie ook tijdens de winter zijn conditie wil houden, trekt al eens de loopschoenen aan, duffelt zich flink in en trotseert de koude. Maar is het wel zo'n goed idee om te gaan lopen als de temperaturen onder het nulpunt zijn gedaald en trek je dan niet beter naar de loopband in de fitness om je kilometers af te malen?

Wie liever de fitness achterwege laat en er ook tijdens koude winterdagen graag al lopend op uittrekt, loopt volgens Peter Hespel, inspanningsfysioloog van de KU Leuven, niet al te veel risico. “Het is zeker niet ongezond om bij vriesweer te gaan joggen”, zegt hij in het Radio 1-programma Nieuwe Feiten. “Maar je moet zeker geen schrik hebben dat je lichaamstemperatuur zal gaan dalen. Kleed je dus niet te warm, want anders ga je verstikken in je eigen warmte, omdat je afkoeling niet meer behoorlijk functioneert.”

Kies daarom voor isolerende kleding die je bijvoorbeeld wel beschermt tegen de striemende wind, maar maak ook dat die goed ademt zodat de lichaamstemperatuur niet al te veel stijgt en het zweet kan verdampen. "Als je gaat lopen aan 10 à 12 km per uur, dan creëer je een vuurtje in je lichaam dat een equivalent heeft van 700 à 800 Watt warmteproductie. Dat is een zeer flinke microgolfoven", zegt Hespel.

Astma-aanvallen

Ook koude of bevroren lucht inademen is in se niet gevaarlijk voor de longen. Alleen mensen met problemen aan de luchtwegen letten beter op. Dat blijkt ook uit een onderzoek van de Amerikaanse bloedcirculatie-expert Matthew Muller. "Niet alleen kan koude lucht bij sommige mensen astma-aanvallen veroorzaken, het kan ook impact hebben op het hart", zegt hij. Volgens hem passen daarom ook ouderen beter op, omdat ze een hogere bloeddruk minder goed opvangen dan jongeren.

Conclusie: lopen in de vrieskou is niet ongezond. Zeker niet als je je gepast kleedt en in een goede gezondheid verkeert.

