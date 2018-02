Na spectaculaire ontknoping in eerste editie wordt Hammer Series in 2018 met extra weekend beslecht

De Hammer Series, in 2017 gelanceerd, zullen in 2018 niet één maar twee weekends plaatsvinden. Dat maakte de organisatie, Velon, dinsdag op hun website.

Het format, dat betwist wordt in teams en bestaat uit drie races, was tijdens haar eerste editie in juni 2017 in Nederland een groot succes. Daarom voegde de organisatie er dit seizoen een extra weekend aan toe. Tussen 25 en 27 mei wordt een eerste editie afgewerkt in het Noorse Stavanger, een week later (1-3 juni) wordt teruggekeerd naar Nederlands-Limburg.

De organisatoren konden al de aanwezigheid van WorldTour-teams als BORA-hansgrohe, Quick-Step Floors en Lotto Soudal aankondigen.

De Hammer Series bestaan uit drie afzonderlijke races met verschillende formules. Een klimkoers wordt afgewisseld met een sprinterswedstrijd om te eindigen met een ploegenachtervolging. Vorig jaar schreef Team Sky de eindzege in de eerste editie op haar naam, na een straffe ontknoping in de ploegenachtervolging met Team Sunweb.