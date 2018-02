Wat met bevroren eitjes in het kippenhok: weggooien of opeten?

Als je kippen al eitjes leggen in deze vrieskou, dan haal je ze na een werkdag gegarandeerd helemaal bevroren uit het hok. Maar mag je ze dan eigenlijk nog opeten? Hans Levain, verantwoordelijke bij zorgboerderij De Ark van Pollare, weet raad.

Goed nieuws voor wie graag een eitje eet: het kan geen kwaad om bevroren eieren dezelfde dag - nadat ze op temperatuur zijn gekomen - of iets later te consumeren. “Mensen die in bepaalde periodes te veel eieren hebben, kiezen er zelfs vaak voor om ze in de vriezer te bewaren, dus er is geen gevaar. Wist je trouwens dat je eieren ook gewoon mag klutsen en invriezen in een doosje of zakje?”, zegt Levain. Wil je de eitjes, eens ontdooid, in de koelkast bewaren? Ook dat is veilig.

Geen tweede keer

Maar de kippenexpert maakt ook een kanttekening. “Als een ei dat al eens bevroren is geweest nog eens wordt ingevroren, is het niet goed. Dat geldt trouwens voor elk voedingsmiddelen: twee keer invriezen is nooit oké. Uit voorzorg verkopen wij momenteel geen bevroren eitjes van onze kippen. We weten immers niet of mensen ze thuis (opnieuw) zouden invriezen."

Van de kippen, voor de kippen

De komende dagen geen eieren op het menu en geen plaats in de (koel)kast? Gooi ze dan niet rechtstreeks in de vuilnisbak, maar geef ze terug aan je kippen. “Kook de eitjes en stamp ze fijn met een pureerder. De schaal mag eraan blijven. Trakteer je kippen op het hapje. Ze zullen je dankbaar zijn voor de extra kalk en eiwitten in deze barre periode.”