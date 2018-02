Advocaat: “Moeder wil baby Hannah graag terug”

Moeder Kim de Laat (26) die gisteren haar biologische dochter Hannah ontvoerde van op de parking van de Lidl in Eersel, net boven de grens in Lommel, wil haar kindje graag terug. Dat vertelde de advocaat van de vrouw. Hannah werd in oktober uit huis geplaatst omwille van vermoedens van mishandeling.

Gisterenmiddag werd het meisje van amper zes maanden ontvoerd door haar biologische ouders. De kleine Hannah, die in een Maxi-Cosi werd gedragen, werd uit de handen van haar pleegmoeder gerukt door haar biologische ouders, een berucht oplichterspaar. Rowan Simons (25) en Kim de Laat werden na een intensieve zoektocht gisterenavond opgepakt in Duitsland.

De advocaat van de moeder is geschrokken van de ontvoering. Volgens haar waren er geen signalen over een dreigende ontvoering en hadden de ouders nooit eerder geprobeerd het kindje weg te halen bij de ouders. “Ze snapt dat er begeleiding is. Er was een goed contact met het pleeggezin en onder begeleiding was er contact tussen moeder en kind”, aldus de advocate.

Hoewel de advocate sinds de ontvoering nog geen contact had met de Laat, meent ze toch te weten waarom de ouders zo’n drastische beslissing namen. “De moeder is haar baby zeven weken na de geboorte kwijtgeraakt en ze voelt zich tekort gedaan omdat ze niets heeft misdaan. Ze wil het kindje heel graag terug.”

Hannah werd in oktober vorig jaar uit huis geplaatst nadat er vermoedens van mishandeling waren gerezen. In het ziekenhuis werden toen gebroken ribben, een gebroken enkel en meerdere blauwe plekken geconstateerd bij de baby. De ouders hebben altijd ontkend het kindje te mishandelen.