Belgian Tornados en Eline Berings verdedigen Belgische eer op WK indoor, Nafi Thiam ontbreekt

Eline Berings en de Belgian Tornados (Dylan Borlée, Kevin Borlée, Jonathan Borlée, Michaël Rossaert en Jonathan Sacoor) werken van 1 tot 4 maart in het Engelse Birmingham het WK indooratletiek af. Berings bijt voor de Belgen vrijdag om 19u05 de spits af in de reeksen van de 60 meter horden. Daags nadien om 13u31 volgen de reeksen van de 4x400 meter bij de mannen.

De Belgian Tornados nemen voor de derde maal deel aan het WK indoor. In 2010 veroverden Jonathan en Kevin Borlée met Antoine Gillet en Cédric Van Branteghem in Doha de zilveren medaille. Twee jaar geleden moesten Jonathan, Kevin, Dylan Borlée en Robin Vanderbemden tevreden zijn met de zesde en laatste plaats in de finale in Portland. Sinds 2008 misten de Belgian Tornados geen enkele finale van een groot toernooi (Olympische Spelen, WK, EK) waaraan ze deelnamen. De Belgian Tornados starten over het Kanaal met het doel om zich opnieuw te plaatsen voor de eindstrijd.

In Birmingham zullen naast de drie Borlées Michaël Rossaert en Jonathan Sacoor hun opwachting maken. De 22-jarige Rossaert was van de partij op de World Relays 2017, waar de Belgen tweede werden in de B-finale (tiende in totaal). De 18-jarige Sacoor zat vorig jaar tijdens het WK in Londen al op de reservebank.

Eline Berings kon zich als enige individueel plaatsen

Eline Berings is de enige Belgische atleet die zich kon plaatsen voor een individuele wedstrijd, de 60 meter horden. Ze veroverde haar ticket in januari in Gent, met een tijd van 8.12. Twee weken nadien klokte ze, opnieuw in de Oost-Vlaamse hoofdstad, 8.05, haar beste chrono dit seizoen. Met 8.05 heeft ze de tiende Europese en 31e wereldwijde tijd in handen.

De 31-jarige Berings begint aan haar vijfde WK indoor. In 2012 in Istanboel bereikte ze de finale, waar ze vijfde werd. In Valencia (2008), Doha (2010) en Sopot (2014) geraakte ze niet door de halve finales. In 2016 kon ze niet naar Portland afreizen wegens een zware blessure die haar ook van de Olympische Spelen in Rio hield. Berings liep in 2009 in Turijn naar de Europese indoortitel.

Olympisch en wereldkampioene Nafi Thiam komt niet in actie

Nafi Thiam is in Engeland de grote afwezige. De 23-jarige Naamse wil zich liever toeleggen op de voorbereiding op het EK outdoor in Berlijn, waar ze een onwaarschijnlijke hattrick kan scoren. Na haar olympische en wereldtitel mikt Thiam immers op Europees succes.

Belgische atleten sprokkelden in het verleden acht medailles op het WK indoor: één gouden (Tia Hellebaut in 2008 op de vijfkamp), vier zilveren en drie bronzen. Thomas Van der Plaetsen, goed voor brons in de zevenkamp in 2014, is de laatste landgenoot die op het podium stond.

Programma WK indoor Birmingham van 1 tot en met 4 maart:

Donderdag 1 maart:

19u45 Verspringen mannen Finale

19u45 Verspringen vrouwen Finale

21u15 3.000m vrouwen Finale

Vrijdag 2 maart:

11u00 Zevenkamp mannen - 60m Proef 1 op 7

11u18 Vijfkamp vrouwen - 60m horden Proef 1 op 5

11u35 60m vrouwen Reeksen

11u40 Zevenkamp mannen - verspringen Proef 2 op 7

12u20 400m mannen Reeksen

12u55 Vijfkamp vrouwen - hoogspringen Proef 2 op 5

13u00 zevenkamp mannen - kogelstoten Proef 3 op 7

13u10 400m vrouwen Reeksen

13u50 3.000m mannen Reeksen

14u15 Vijfkamp vrouwen - kogelstoten Proef 3 op 5u

19u00 Vijfkamp vrouwen - Verspringen Proef 4 op 5

19u05 60m horden vrouwen Reeksen (Eline Berings)

19u50 60m vrouwen Halve finales

20u13 800m mannen Reeksen

20u35 Verspringen mannen Finale

20u45 Zevenkamp mannen - verspringen Proef 4 op 7

20u48 1.500m vrouwen Reeksen

21u10 Kogelstoten vrouwen Finale

21u17 Vijfkamp vrouwen - 800m Proef 5 op 5

21u32 400m vrouwen Halve finales

22u06 400m mannen Halve finales

22u38 60m vrouwen Finale

Zaterdag 3 maart:

11u00 zevenkamp mannen - 60 m horden Proef 5 op 7

11u15 60m mannen Reeksen

12u00 Hink-stap-sprong vrouwen Finale

12u05 zevenkamp mannen - polsstok Proef 6 op 7

12u15 1.500m mannen Reeksen

12u45 Kogelstoten mannen Finale

12u50 800m vrouwen Reeksen

13u31 4x400m mannen Reeksen (Belgian Tornados - Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Michaël Rossaert, Jonathan Sacoor)

14u05 4x400m vrouwen Reeksen

19u00 Polsstokspringen vrouwen Finale

19u05 60m horden vrouwen Halve finales (ev. Eline Berings)

19u30 60m horden mannen Reeksen

20u08 Hink-stap-springen mannen Finale

20u11 60m mannen Halve finales

20u35 800m mannen Finale

20u50 Zevenkamp mannen - 1.000m Proef 7 op 7

21u05 400m vrouwen Finale

21u20 400m mannen Finale

21u39 1.500m vrouwen Finale

21u55 60m horden vrouwen Finale (ev. Eline Berings?)

22u09 60m mannen Finale

Zondag 4 maart:

16u00 Polsstokspringen mannen Finale

16u05 60m horden mannen Halve finales

16u27 Verspringen vrouwen Finale

16u35 3.000m mannen Finale

16u58 800m vrouwen Finale

17u12 1.500m mannen Finale

17u30 4x400m vrouwen Finale

18u00 60m horden mannen Finale

18u25 4x400m mannen Finale (ev. Belgian Tornados - Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Michaël Rossaert, Jonathan Sacoor) .

