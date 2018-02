Niet Timmy Simons, maar ex-STVV’er Jan Van Oirbeek is de oudste speler ooit in eerste klasse

Niet Timmy Simons (Club Brugge), maar STVV-legende Jan Van Oirbeek is de oudste speler ooit in de Belgische eerste klasse. De verdediger, die liefst 700 wedstrijden speelde voor de Kanaries, speelde zijn allerlaatste partij in eerste klasse toen hij 41 jaar, 5 maanden en 16 dagen oud was. Simons viel afgelopen weekend op Standard nog even in op de gezegende leeftijd van 41 jaar, 2 maanden en 14 dagen. Van Oirbeek doet er dus nog een schepje van drie maanden bovenop.