De Heikneuters op winterwandelvakantie in Oostenrijk

Genk - Leden van wandelclub De Heikneuters Genk die zich ingeschreven hadden voor een sneeuwrijke wandelvakantie, sloten op 25 februari met enige weemoed hun geslaagde achtdaagse vakantie af in Oostenrijk. Daar logeerden ze voor de zoveelste maal op rij in in hotel Alpenblick in Bach.

Naarmate de bus acht dagen voordien dieper het Lechtal binnenreed, werd de sneeuwlaag dikker en nam het enthousiasme toe bij de 52 meegereisde Heikneuters. Wandelen in een sneeuwlandschap dat omgeven is door meters hoge sneeuwtoppen, die glinsterend in de zon afsteken tegen een helder blauwe lucht, blijft toch nog altijd een aparte beleving.

Om diegenen te plezieren die voor de allereerste keer meegereisd waren, trok de hele groep de eerste dag van de vakantie naar Holzgau. Daar konden in een sportwinkel de meest efficiënte sneeuwijzers aangeschaft worden. Sneeuwijzers zijn een must om met een veilig gevoel over de hard bevroren ijsplekken te kunnen stappen. Alleen blijft het voor senioren steeds weer een gepruts om die dingen over de schoenen getrokken te krijgen. Voor een neutrale toeschouwer kan dit op afstand wel een ludiek tafereel zijn. Maar als de gewrichten strammer worden, blijft het een geklungel en is alle geboden hulp welgekomen.

De eerste wandeldag was een acclimatisatiewandeling om te wennen aan zowel de hoogte als aan het stappen in de sneeuw. De daarop volgende dagen werd de wandelafstand wat langer en werd hoger de bergen op gegaan. Tenminste voor diegenen die dat wilden, want het stond iedereen vrij om een eigen wandelprogramma te volgen. Zolang de voorzitter maar op de hoogte was en er geen uitstappen gedaan werden naar gebieden waar er lawinegevaar was. Als er in groep gewandeld werd, lukte het de ene al wat beter dan de andere om bergop te stappen. Maar nooit werd iemand achtergelaten. Steeds werd collegiaal op mekaar gewacht of een verzamelpunt afgesproken als er geen wegvergissingen mogelijk waren, zodat iedereen op zijn eigen haalbare tempo ten volle kon genieten van de sneeuwwandelingen.

Na een drietal dagen voelden al heel wat deelnemers de lust om wat meer hoogtemeters te maken. Op dag vier was er daarom een uitstap naar Steeg gepland met een beklimming naar de Postalm op 1.350 meter hoogte. Diegenen die de wandeling mee deden, konden vol bewondering kijken naar de ijsgordijnen, die in allerlei vormen en dikte langs en over de rotswanden hingen. Daags nadien mochten diegenen die het wilden de Kasermandl beklimmen, waarna verschillenden het aandurfden om de afdeling op een slee te doen. Anderen stapten nog wat hoger naar de Bernardseck op 1.812 meter.

De laatste dag ging een grote groep naar de Stablalm op 1.412 meter, terwijl een ander deel ging wandelen in het skioord Warth, waar ze zich konden vergapen aan de drukte op de verschillende skipistes. Tijdens het verblijf trakteerde het clubbestuur al de meegereisde clubleden elke dag op een drankjeofwel in het hotel, ofwel in het gasthof waar ’s middags gerust werd. De laatste avond van de vakantie had het bestuur zelfs een aperitief en een tussengerecht besteld bij Johan, de hotelbaas van de Alpenblick, wat het nakende afscheid van deze uiterst geslaagde vakantie toch enigszins vergemakkelijkte.

Het gerucht deed de ronde dat de groep in februari 2019 weer naar Bach zou komen. Met die hoopvolle gedachte op een mogelijke terugkeer volgend jaar verliep de terugreis in een opgewekte stemming.