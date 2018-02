“Hardy reinigde het lichaam van Linda Doms nog voor hij haar achterliet”

Tongeren - Twee dokters zijn dinsdagochtend tijdens de tweede procesweek van Renaud Hardy toelichting komen geven bij de verwondingen van de slachtoffers. Maria Walschaerts lag drie à vier dagen dood in haar huis voor ze werd gevonden.

Haar lichaam vertoonde heel veel kneuzingen, maar ze stierf uiteindelijk door verstikking. Haar hals was zwaar toegetakeld en haar keelskelet was gebroken. Er waren ook aanwijzingen voor seksuele handelingen. “Zijn verklaringen zijn niet geloofwaardig, want er zijn veel meer verwondingen dan degene die hij bekend heeft”, stelde dokter Wouter Van den Bogaert.

Actrice Veerle Eyckermans had door de slag op haar hoofd een diepe scheurwonde van vier centimeter boven haar rechterwenkbrauw. Ze had ook meerdere kneuzingen en ze was duizelig. Daarom werd ze in het ziekenhuis opgenomen. Lichamelijk herstelde ze snel, maar de artsen stelden wel een posttraumatische stressstoornis vast. Van den Bogaert: “De weerbots kwam pas na enkele maanden.”

Slachtoffer Linda Doms stierf door een dodelijk hersentrauma. Ook bij haar was er geweld uitgeoefend op de hals, maar dat heeft ze deels overleefd. Linda Doms belandde uiteindelijk in coma en stierf na een lange doodsstrijd. Nadat Hardy rond vier uur ’s nachts was vertrokken, heeft ze maximaal nog een paar uur geleefd. Hardy vertrok niet voor hij het lichaam nog reinigde. “Op de video zagen we gras op haar buik, op het lichaam zagen we dat niet”, stelde de dokter.