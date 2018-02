Vlaams topmodel Rose Bertram bevallen van dochter

Model Rose Bertram (23), vriendin van Nederlands topvoetballer ­Gregory van der Wiel (30), is bevallen van een dochtertje. Op Instagram deelde ze een foto van tijdens de bevalling en ook al eentje van het kleine meisje na de geboorte. Ook haar naam hebben ze ondertussen bekendgemaakt.

De Vlaamse Rose Bertram, die onder meer al poseerde voor 'Sports Illustrated' en het gezicht was van Marciano Los Angeles, is zopas voor het eerst mama geworden. Zij en haar partner topvoetballer ­Gregory van der Wiel verwelkomden een dochtertje in hun leven. "Alles is goed gegaan en de kersverse ouders maken het goed", liet hun management al weten.

De bevalling kon ook een beetje meegevolgd worden via Instagram, want het model had vlak voor ze de verloskamer inging nog een foto gedeeld waarbij ze meldde dat ze nog drie centimeter ontsluiting te gaan had. Ondertussen raakte via dezelfde weg ook bekend welke naam het meisje heeft gekregen, Naleya. Ze kreeg van mama en papa zelfs meteen al een eigen account op sociale media.