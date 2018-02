Tien jaar na negatief rapport blijkt er toch asbest aanwezig te zijn in Achelse sporthal

Hamont-Achel - Met het oog op de grondige renovatie en uitbreiding van sporthal De Koekoek in Achel, werd recent een nieuw asbestonderzoek uitgevoerd. Hoewel het vorige onderzoek – uitgevoerd door een extern, gespecialiseerd studiebureau – in 2006 aantoonde dat de gevelbekleding van sporthal De Koekoek volledig asbestvrij was, blijkt uit nieuwe proefboringen dat de stof er wel degelijk aanwezig is.

Sportschepen Ben Schuurmans (CD&V) lichtte maandagavond de gemeenteraad in over deze onverwachte wending. “Het architectenbureau dat bezig is met de renovatieplannen, is gaan grasduinen in het originele ...