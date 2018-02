Voor het eerst in 20 jaar opent een zwart model de show van Prada

Naomi Campbell mocht in 1997 als eerste zwarte vrouw een Prada-show openen. Twintig jaar later is het aan de Soedanees-Amerikaanse Anok Yai. Prada reageert zo op de kritiek over een gebrek aan diversiteit bij het modehuis.

Naomi Campbell opende een Prada-show in 1997. Nadien was het elf jaar wachten op een tweede gekleurd model: Jourdan Dunn liep in 2008 op de catwalk voor het merk. Na Dunn werden de shows en reclamecampagnes diverser, maar pas nu opent het merk opnieuw de catwalk met een zwart model. Anok Yai mocht het startschot te geven van de herfstcollectie 2018.

Prada moest steeds luidere kritiek verdragen omdat het luxemerk te weinig oog zou hebben voor diversiteit. "Door een zwarte vrouw de show te laten openen, is diversiteit niet zomaar een trend, het is de nieuwe standaard", vindt modeblad Vogue.

"Zo zwart als zijzelf"

Volgens Yai waren modellen "zo zwart als zijzelf" nauwelijks te vinden in de media. De 19-jarige is van Soedanese afkomst en kwam als vluchteling de Verenigde Staten binnen. Ze vreesde dat enig succes in de modewereld van korte duur zou zijn, waardoor ze zich focuste op haar studies biochemie.

Als studente werd Yai opgemerkt op een festival door fotograaf Steven Hall. Haar foto ging viraal op Instagram, waarna ze opgemerkt werd in de modewereld. Verschillende castingbureaus waren wild van Yai en boden haar prompt een contract aan. Uiteindelijk tekende ze bij modellenbureau Next Models.