Griepalarm in centrum voor personen met beperking: “Drie doden in drie dagen, nooit eerder meegemaakt”

De kerk van Oud-Turnhout was zaterdag veel te klein voor de uitvaart van Florian Schillebeeckx (23). Duizend mensen kwamen afscheid nemen van de gehandicapte jongen die overleed aan complicaties van griep. De griepepidemie slaat momenteel hard toe bij personen met een beperking. In het GielsBos (Lille), waar gehandicapte kinderen en volwassenen worden opgevangen, betreurden ze drie dodelijke slachtoffers in evenveel dagen.