"Ferrari is klaar om de F1 te verlaten"

Bernie Ecclestone waarschuwt iedereen die het wil horen dat Ferrari helemaal klaar is om een eigen kampioenschap te beginnen als de toekomstvisie van de F1 hen niet bevalt.



Terwijl iedereen vol verwachting uitkijkt naar de start van het seizoen 2018 geeft voormalig F1-paus Bernie Ecclestone zijn kijk op de sport in de toekomst. Hij denkt dat die van de Formule 1 bij elektrische wagens ligt, een elite-versie van de reeds bestaande Formule E als het ware.

Hij voorspelt ook dat het deze keer wel eens menens kan worden met de dreigementen van Ferrari om de sport te verlaten.

“Er zijn mensen die over een nieuw kampioenschap nadenken,” aldus Ecclestone. “Sergio (Marchionne - grote baas van Ferrari) heeft er al over gesproken met een aantal mensen. Als hij beslist om te vertrekken zal hij ook daadwerkelijk weg zijn. Als de FIA niet doet wat hij vraagt, in het voordeel van Ferrari natuurlijk, zal hij opstappen.”

Sinds de Formule 1 eigendom is van Liberty Media hebben we Ecclestone nog maar zelden gezien in de paddock. Op papier is de 87-jarige Brit een adviseur voor Liberty Media maar CEO Chase Carey heeft in de voorbije dertien maanden nog geen beroep op hem gedaan, het lijkt dan ook einde verhaal tussen Bernie en de F1.

In een interview met het Britse dagblad ‘Daily Mail’ geeft Ecclestone zijn visie, met alle ervaring die hij heeft. Hij krijgt naar eigen zeggen nog steeds telefoontjes van organisatoren en constructeurs.

De huidige overeenkomst tussen de F1 en Ferrari stamt nog uit de tijd van Ecclestone. Die houdt in dat de Scuderia kan rekenen op een bonus van honderd miljoen dollar per jaar en ze kunnen hun veto stellen als het gaat over reglementswijzigingen. Het geeft weer wat voor een status het Italiaanse merk verworven heeft binnen de sport.

Nu ligt de bal in het kamp van de nieuwe eigenaar Liberty Media en Chase Carey om een nieuw contract te onderhandelen dat loopt vanaf 2021. De Amerikaan heeft al aangegeven dat een van de belangrijkste punten op de agenda het eerlijker verdelen van de inkomsten wordt.

Het behoeft geen uitleg dat ze dat in Maranello met argusogen volgen en een eerste voorstel aangaande nieuwe reglementen werd door grote baas Sergio Marchionne meteen naar de prullenbak verwezen.

“Ferrari krijgt meer dan de anderen om één simpele reden: ze zijn al langer in de Formule 1 dan wie ook,” gaat Ecclestone verder. “Het is eigenlijk heel simpel. De Formule 1 is Ferrari en Ferrari is de Formule 1, als je niet aan hun straatauto’s denkt zal iedereen ter wereld aan de F1 denken bij het woord Ferrari. Ik zou het vreselijk vinden om de Formule 1 zonder Ferrari te zien.”

De Brit maakt zich sterk dat de organisatoren zich achter Ferrari zullen scharen als ze in Maranello een eigen kampioenschap willen oprichten. “Als ze op de proppen komen met een nieuwe reeks die het goedkoper maakt voor de circuits zullen de organisatoren de kant van Ferrari kiezen.”

Een ander punt op de agenda van Liberty Media is de verandering van de reglementen op motorisch gebied vanaf 2021. Daar heeft Ecclestone een radicale oplossing voor.

“We moeten een nieuwe elektrische Formule 1 beginnen, een F1 voor de toekomst. Ze hebben gewoon de ballen nodig om het te doen,” besluit Ecclestone.

