Luikse gemeenteraad stemt motie voor onmiddellijke sluiting Tihange 2 en Doel 3

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - De gemeenteraad in Luik heeft maandagavond een motie gestemd die de onmiddellijke sluiting eist van de kernreactoren Tihange 2 en Doel 3. Reden is de “toename van alarmerende info”, alsook de geplande kernuitstap tegen 2025.

De tekst werd aanvankelijk ingediend door gemeenteraadslid François Schreuer van het groen-linkse Vega. Na amendementen van andere fracties werd de motie gestemd in de gemeenteraad. Er wordt onder meer in gesproken van “de herhaalde waarschuwingen van onafhankelijke experts” om de kerncentrales langer open te houden. Zij vinden dat de “mogelijkheid van een ernstig nucleair ongeluk verre van verwaarloosbaar is”. De tekst benadrukt ook dat er zeker een miljoen personen in de regio Luik zouden getroffen zijn.

Alle fracties spraken zich uit voor een kernuitstap tegen 2025, en de onmiddellijk sluiting van Tihange 2 en Doel 3, met uitzondering van de MR, die zich onthield. Fractieleidster Christine Defraigne pleitte eveneens voor het behoud van de geplande kernuitstap, maar vond dat hoorzittingen meer klaarheid moesten scheppen bij de gemeenteraad over deze “voldoende ernstige” kwestie. Eén liberaal gemeenteraadslid, Michel Peeters, stemde tegen. Hij verzekerde dat het niets te maken had met zijn job op het kabinet van premier Charles Michel.