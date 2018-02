Mogelijke doorbraak in 934 strafzaken dankzij Duits DNA

België wisselt nog geen twee jaar zijn DNA-profielen van verdachten en veroordeelden geautomatiseerd uit met Duitsland, maar dat heeft al geleid tot mogelijke doorbraken in 934 Belgische strafdossiers. Dat blijkt uit cijfers van minister van Justitie Koen Geens (CD&V), schrijft De Tijd.

Sinds april 2016 wisselt ons land tienduizenden DNA-profielen van verdachten en veroordeelden uit met Duitsland. Dat leverde al 4.870 matches op. 99 procent van die overeenkomsten is ook al doorgespeeld aan de bevoegde magistraten. “Door die resultaten konden mogelijk in 934 Belgische dossiers de onderzoeken worden hervat of met succes worden afgesloten”, meldt Geens in een antwoord op een parlementaire vraag van Gautier Calomne (MR).

Ook de Duitsers hebben al 251 keer contact opgenomen met ons land naar aanleiding van DNA-profielen die een overeenkomst vertoonden.