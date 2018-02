Chili vraagt uitlevering van strijder die na 21 jaar op de vlucht in Frankrijk is gevonden

Het Chileense Hooggerechtshof heeft maandag aan Frankrijk de uitlevering gevraagd van een Chileense ex-guerrillero die tot levenslang werd veroordeeld voor de moord op een van de belangrijkste ideologen onder de dictatuur van generaal Augusto Pinochet. Het Hooggerechtshof “aanvaardt de vraag om uitlevering” van rechter Mario Carroza unaniem, zegt het hof.

Ricardo Palma Salamanca (48), bijgenaamd ‘El Negro’, ontsnapte in 1996 met een helikopter uit de hoogbeveiligde gevangenis waar hij zijn straf uitzat voor de moord in 1991 op senator Jaime Guzman.

Guzman was ideoloog onder de dictatuur van generaal Augusto Pinochet (1973-1990), die gepaard ging met willekeurige arrestaties, folteringen en standrechtelijke executies.

Salamanca zou ook Cristián Edwards del Río ontvoerd hebben, de zoon van de eigenaar van de krant El Mercurio, die destijds aanleunde bij het regime van Pinochet.

Salamanca is een gewezen lid van de marxistische guerrillabeweging Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Na 21 jaar opnieuw opgepakt

Hij werd opgepakt op 16 februari in Parijs, nadat hij al 21 jaar voortvluchtig was geweest. Chili had een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Enkele dagen later werd Salamanca vrijgelaten onder voorwaarden.

Zijn advocaat in Frankrijk, Jean-Pierre Mignard, gaf op 19 februari op radiozender RFI aan dat hij politiek asiel ging vragen voor zijn cliënt, die volgens hem “geen eerlijk proces had gekregen” in Chili. Het proces vond plaats in de nadagen van de dictatuur, toen Pinochet nog aan het hoofd stond van het Chileense leger.

“Ik hoop dat hem dat geweigerd zal worden”, zei de Chileense minister van Buitenlandse Zaken Heraldo Muñoz, die op bezoek was in Parijs. “Deze persoon heeft een misdaad tegen de democratie gepleegd. Hij werd berecht met alle waarborgen van een rechtsstaat, hij werd veroordeeld, en hij wist te ontsnappen.”