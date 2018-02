‘Brave broer Abdeslam’ steekt schuld overval op kompaan

Brussel - Mohamed Abdeslam ontkent dat hij achter de overval zit op de gemeenteambtenaar die ook zijn ex is. Dat is uit goede bron vernomen. Hij steekt alle schuld op zijn kompaan Benayad.

Op camerabeelden is inderdaad te zien dat diens auto wegscheurt na de overval aan het Yserplein in Brussel.

Abdeslam suggereert alleen dat hij wist dat zijn ex-vriendin soms gemeentegeld naar de bank bracht. Hij zou “domweg” zijn mond voorbijgepraat hebben tegenover Benayad. “Maar niet te kwader trouw.”

Of speurders daar veel geloof aan hechten? Het lijkt er niet op. ‘Brave broer’ Abdeslam en Benayad zijn goede vrienden. Benayad leende hem vaak zijn auto voor tripjes naar de gevangenis waar zijn broer Salah Abdeslam zit. Speurders gaan ervan uit dat Mohamed Abdeslam het brein is achter de overvallen. De buit, 68.000 euro, is overigens nog niet terecht.