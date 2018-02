OVERZICHT. Hier ondervind je hinder door de staking

De socialistische overheidsvakbond ACOD staakt vandaag tegen de plannen van de regering-Michel met de zware beroepen. Het gaat om een intersectorale actie, maar vooral het openbaar vervoer wordt getroffen.

NMBS

In Limburg rijdt 75 procent van de treinen. “Er is wel hinder op de IC-treinen richting de hoofdstad. Daar moeten reizigers dus zeker oppassen”, aldus de NMBS.

Vanuit Luik richting Brussel rijdt geen enkele trein, vanuit Namen slechts een op de vijf. In Vlaanderen is er minder hinder. De hinder is daar het zwaarst tussen Antwerpen en Brussel, met de helft van de treinen die rijdt, tussen Gent en Brussel rijden twee op de drie treinen. Alle 45 seinhuizen zijn open en operationeel, meldt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

Tussen Gent en Antwerpen rijdt 80 procent van de treinen. Tussen Oostende en Brussel rijdt 90 procent, net als tussen Kortrijk en Brussel en tussen Gent en Kortrijk.

Tussen Charleroi en Brussel rijden twee treinen op de drie, tussen Namen en Charleroi de helft. Tussen Namen en Luik rijdt 33 procent van de treinen, tussen Bergen en Brussel 50 procent en tussen Doornik en Brussel 40 procent.

De NMBS raadt de reizigers aan om zich te informeren via de verschillende informatiekanalen.

De Lijn

Bij De Lijn blijft de hinder in Limburg voorlopig beperkt. “Ongeveer 90 procent van de bussen is vanochtend uitgereden”, aldus woordvoerder Sonja Loos.

Vooral de stadslijnen in Tongeren en Genk worden getroffen door de staking, daar rijden heel wat minder stadsbussen dan op een normale dinsdag. Op de stadsnetten van Hasselt en Sint-Truiden blijft de hinder beperkt, net als op de streeklijnen.

Wat de belbussen betreft, is er vooral hinder in Bilzen (702-703-704-706), Hoeselt (706), Riemst (703 - 726), Sint-Truiden (734), Heers (734) en Tongeren (736). De belbuscentrale en de Lijnwinkels werken vandaag zoals normaal.

Meer info op de website van De Lijn.

MIVB

In Brussel is de dienstregeling van de MIVB zwaar verstoord. Dinsdag om 6.15 uur zijn in Brussel zes buslijnen, zes tramlijnen en drie metrolijnen in dienst.

Op de weg

Ondanks de hinder op het openbaar vervoer verloopt de ochtendspits normaal, misschien zelfs ietsje rustiger dan anders, zo is vernomen bij het Vlaams Verkeerscentrum.

Ook in andere sectoren wordt er gestaakt vandaag. Bekijk hier het overzicht.