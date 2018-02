Door ouders weggerukt uit handen van pleegmoeder

EERSELNa een intensieve zoektocht vond de politie gisteravond een baby terug die eerder op de dag net over de grens met Lommel was ontvoerd uit de handen van haar pleegmoeder. Daders waren haar natuurlijke ouders, een berucht oplichterspaar uit Nederland. Ze mochten niet meer voor hun kind zorgen na vermoedens van mishandeling. De ouders werden gisteravond in de boeien geslagen, de kleine Hannah bleef ongedeerd.