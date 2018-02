Tongeren Hij was voor haar een tussendoortje, tot ze de ware zou gevonden hebben. Maar nadat Veerle M. het had uitgemaakt, veranderde Renaud Hardy in een jaloerse stalker, die haar achtervolgde tot in haar slaapkamer. Ook Marie José W. maakte kennis met de twee gezichten van Hardy. “Hij kon zo zielig doen, met zijn wandelstok”. Maar op een dag kreeg ze die stok net niet in haar nek.