Heb jij ook last van statische elektriciteit? Dit kan je ertegen doen

Gaat jouw haar ook rechtovereind staan in dit droge winterweer? Of knettert het wanneer je iemand wil aanraken? Dat hebben we allemaal aan de statische elektriciteit te danken, een fenomeen dat met dit weer steeds meer voorkomt. Met enkele eenvoudige trucjes kan je dat echter snel oplossen.

We kennen het allemaal, die statische elektriciteit. Maar de theorie erachter is niet bij iedereen bekend. “Atomen bevatten positief geladen protonen en negatief geladen elektronen, die elkaar doorgaans in evenwicht houden, zodat elk atoom een ’neutrale’ lading heeft. Maar als twee voorwerpen tegen elkaar wrijven en hun atomen contact maken, kunnen de elektronen vrijkomen en dan blijven ze hangen aan een ander atoom”, zegt Troy Shinbrot, professor biomedische technologie aan de Rutgers-universiteit in New Jersey, aan Time. Dat zorgt voor de elektrische lading.

Dat statisch fenomeen ontstaat wanneer verschillende stoffen tegen elkaar wrijven, en vooral wanneer er droge lucht is. Wanneer je dus allerlei laagjes kleding aandoet om het lekker warm te hebben, dan krijg je door die wrijving elektrische ladingen.

Perfect weertje

Helaas is het huidige droge winterweer perfect voor zo’n statische elektriciteit. Op zoek naar een oplossing? Watermoleculen helpen, want die trekken immers de positieve en negatieve ladingen die zich ophopen op je lichaam aan, waardoor schokken minder waarschijnlijk zijn. Dus:

Verstuif wat water op je kledij om statisch haar te voorkomen, wanneer je jouw kleding uitdoet.

Smeer je lichaam en gezicht om dezelfde reden in met een hydraterende crème.

Een andere tactiek werkt ook perfect. Probeer de elektriciteit af te leiden:

Dat kan je doen door je haar minder te wassen tijdens de wintermaanden. Dan maakt je hoofdhuid meer olie aan, die voorkomen dat je lokken na het kammen naar omhoog vliegen.

Ook effectief: ga met een borstel met haartjes van koolstofvezel over je kleren. Die wrijven de geladen deeltjes er gewoon af.

Hang een metalen veiligheidsspeld aan je kleren, dat zal je kleding ook ontladen.

Voeg wat bakpoeder toe aan je wasmachine. Dan komt er een laagje over je kleren, die je beschermen tegen statische elektriciteit.

Of stop een bolletje aluminiumfolie in je wasmachine. Dat neemt de elektrische ladingen op. (Vergeet het er wel niet opnieuw uit te halen, voor je jouw kleren in de droogkast steekt. Aluminiumfolie in je droogkast is immers gevaarlijk.)

Laat die droogkast trouwens maar voor wat ze is, want dat is een broeihaard voor statische elektriciteit

Geraak je niet van de elektriciteit in je lijf af? Neem dan even een metalen deurknop vast of een sleutel, dan gaat de elektrische lading over op het voorwerp.