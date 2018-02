Dries Mertens scoort zijn zestiende doelpunt van het seizoen in Serie A

Op de 26e speeldag in de Serie A moest Napoli op bezoek bij Cagliari. Dries Mertens pikte zijn goaltje mee, zijn zestiende van het seizoen. Uiteindelijk werd het 0-5 waardoor de leider uit Napels nu vier punten voorsprong heeft op naaste achtervolger Juventus, dat wel nog een wedstrijd tegoed heeft.

Mertens krijgt geen strafschop

Dries Mertens kreeg na een kwartier spelen een eerste, unieke kans maar trapte van dichtbij verrassend naast. Uit de herhaling bleek dat hij daarbij door zijn tegenstander zo hard aan het truitje werd getrokken dat hij onderuit ging, maar de scheidsrechter had niets gezien...

In de 29e minuut opende Callejon dan toch de score voor Napoli: 0-1. Even later pikte Mertens echter toch ook zijn doelpuntje mee, zijn zestiende van het seizoen al! Na rust maakte Hamsik er 0-3 van met een mooie goal en uiteindelijk zouden het nog zware 0-5-cijfers worden via Insigne en Rui.