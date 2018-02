Feestje in Antwerpen-Centraal: Bart Swings als een held onthaald bij aankomst in België

Bart Swings schreef geschiedenis op de Winterspelen van Pyeonchang: de 27-jarige schaatser won zilver op de massastart, de eerste medaille voor België op de Olympische Winterspelen in twintig jaar. Toen de Leuvenaar vanavond met Team Belgium om 21u30 in het Centraal Station van Antwerpen aankwam, werd hij als een ware held onthaald.

Bart Swings landde op de luchthaven van Schiphol, waarna hij met de trein naar Antwerpen trok. Daar werd hij opgewacht door zijn vriendin, familie, vrienden, zo’n honderd fans en ook veel media.

Zelfs Miss België was er om hem te feliciteren, Swings zelf bleef er cool onder.

Over twee weken volgende afspraak

Veel tijd om na te genieten krijgt Swings overigens niet. Al over twee weken neemt hij deel aan het WK allround – waar de prestaties op 500m, 1.500m, 5.000 en 10.000m worden samengeteld – in Amsterdam. In het olympisch stadion ligt er een natuurijsbaan. Motivatie genoeg, zegt hij. “Veel vrienden en familie die er nu niet waren, zullen daar zijn.”