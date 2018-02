“Ja, wij hebben een schoon lijf” Deze jonge vrouwen tonen vol trots hun lichaam zoals het is

Elk lijf een schoon lijf. Onder die simpele hashtag hebben al meer dan 250 meisjes, jonge vrouwen en enkele mannen een foto van zichzelf gepost op sociale media. Rondingen, littekens of magere benen incluis. “Te veel jongeren zitten slecht in hun vel omdat we ons laten vangen door het ­ideaalbeeld op sociale media”, zegt initiatiefneemster Matti Verbeeck (19).