Weg, roze wolk: ongemakkelijke stiltes en bitsige antwoorden bij Marjolein en Mike in ‘Blind Getrouwd’

Het gaat snel in ‘Blind Getrouwd’. Trouwen, feest, huwelijksreis: het is in ongeveer vijf dagen allemaal al achter de rug voor de koppels. Maar de koppels voelen die tijdsdruk en voor sommigen mag het ook niet té snel gaan. Marjolein krijgt mentaal haar twijfels, terwijl Lieve fel reageert als het fysiek wat te ver dreigt te gaan.

Marjolein & Mike

Het gaat alleen maar bergaf voor Marjolein en Mike. Niet moeilijk natuurlijk, want ze waren gestart op de hoogste roze wolk die televisiekijkend Vlaanderen ooit te zien kreeg in ‘Blind Getrouwd’. Dan is de val des te pijnlijk natuurlijk, en ook het koppel zelf beseft dat: de ongemakkelijke stiltes en de bitsige korte antwoorden stapelen zich op.

“Als het met mij te maken heeft moet je dat zeggen natuurlijk”, probeerde Mike de situatie nog te sussen. Maar Marjolein is hevig in haar antwoorden. “Natuurlijk heeft dat met u te maken. Ik wou eigenlijk echt gewoon kei hard naar huis”, geeft Marjolein toe. “Om in mijn cocon te gaan zitten.” Want met Mike erbij, voelt ze zich achteruit geschoven, omdat alle aandacht naar hem lijkt te gaan.

Het is nog maar de vraag of de experten dat gaan kunnen oplossen. Op de sofa bij Alexander Witpas begint het alvast niet positief: met de armen over elkaar zitten ze defensief klaar om hun neerwaartse spiraal te laten analyseren.

Foto: VTM

Toon & Frie

We begrijpen steeds beter waarom Toon en Frie gematcht zijn. En dat beseft het koppel ook. “Ik voel mij enorm hard op mijn gemak met Frie… en bij Frie… en door Frie”, zegt Toon. “Het gaat te vlot. Ik heb daar echt schrik van. Dan denk ik: ‘Man, zijt nu eens gewoon blij!’ Ik ben heel blij hoe dit loopt, maar het is zo een beetje surreëel.” Ook Frie voelt - zoals steeds - hetzelfde.

Al hebben ze wel een kleine relatietest na een avondje in een restaurant met twee Michelinsterren.

Video: VTM

Wendy & Damiano

Het beeld van de vorige aflevering: Wendy die haar kleren uitdoet, terwijl Damiano ongeïnteresseerd zijn boek blijft lezen. Dat valt ook Wendy zelf op natuurlijk, die onzeker en zenuwachtig naar de ‘friendzone’ kijkt. “Voor mij zou dat heel onnatuurlijk voelen om u in het openbaar vast te pakken”, reageert Damiano apathisch. “Als ik haar nu zou kussen in het openbaar dan zou dat echt geforceerd aanvoelen.”

Maar ’s avonds heeft hij daar duidelijk heel wat minder problemen mee. Onder de lakens klinkt het heel anders. “Allee, pak mij nog eens goed vast”, zegt Damiano dan plots. Blijkbaar is dat al een tijdje ‘een traditie’ voor de twee. “Eerst was het een knuffel, nu al inclusief een kusje”, zo bekent Wendy. Zullen ze dan toch nog naar elkaar groeien?

Foto: VTM

Tim & Esther

Voor Tim en Esther gaat alles gestaag vooruit. De twee vinden steeds meer gezamenlijke interesses: hun liefde voor Vlaamse muziek, hun gezamenlijke kinderwens en nog veel meer. Maar ondertussen durven ze ook anders te denken, want ze zien steeds meer hoe ze elkaar kunnen aanvullen. “Het avontuurlijke deel ik niet met Tim, maar ik hoop dat hij me daarmee over de drempel kan trekken”, reageert Esther.

Video: VTM

Lieve & Aljosja

De ongemakkelijke momenten van tijdens hun huwelijksdag zijn bij Lieve en Aljosja al ver naar hun achterhoofd verbannen. Hun huwelijksreis doet duidelijk goed, want het koppel groeit steeds meer naar elkaar toe. Dankzij hun grote dosis gezamenlijke humor en zelfspot, durven ook de kijkers opnieuw geloven in deze match.

Dus waagt Aljosja zijn kans, in de hoop wat meer fysiek contact te kunnen krijgen. Maar wanneer hij dan toch even zijn vingertje te dicht brengt, is het snel gedaan met de pret. “Wel niet aan mijn tetten zitten, hé!” reageert ze gechoqueerd. Vlak daarna barst ze in lachen uit: “Aljosja, blijf van mijn borsten!” Haar kersverse echtgenoot grinnikt, hij kon maar proberen: “Sorry!” lacht hij schaapachtig.

Video: VTM

Benieuwd wat dat geeft in de toekomst...

‘Blind Getrouwd’, maandag, 20.35 uur, VTM.