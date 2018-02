Baby Hannah gezond en wel teruggevonden

Een baby van zes maanden werd maandagochtend ontvoerd vanop de parking van een Lidl-vestiging in het Nederlandse Eersel, net over de grens met Lommel. Het meisje werd maandagavond teruggevonden door de lokale politie in een Duits vakantiepark, ze verkeert in goede gezondheid. Haar biologische ouders werden gearresteerd.

Baby Hannah, die maandagochtend in het Nederlandse Eersel werd ontvoerd door haar biologische ouders, was uit huis geplaatst vanwege vermoedens over mishandeling. In oktober vorig jaar werden bij het meisje gebroken ribben, een gebroken enkel en meerdere blauwe plekken geconstateerd en haar ouders werden aangehouden voor mishandeling. Dat staat in uitspraken van de rechtbank in Den Bosch over het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om de baby uit huis en onder toezicht te plaatsen.

De lokale autoriteiten vonden de baby en haar ouders maandagavond terug op een vakantiepark in het Duitse Bad Bentheim. Het meisje verkeerd in goede gezondheid.

Ouders ontkennen

Voor het letsel was geen medische oorzaak. Wie het heeft veroorzaakt, is voor zover bekend nog niet vastgesteld. De beide ouders ontkennen dat ze het kindje hebben mishandeld. Het meisje was nog maar amper anderhalve maand oud toen ze in het ziekenhuis werd opgenomen en onder toezicht werd geplaatst van Jeugdbescherming Brabant. Een tante en een oom ontfermden zich over het meisje. De ouders hadden onder begeleiding contact met het baby’tje.

Op 11 januari werd de uithuisplaatsing voor het laatst met drie maanden verlengd, voor de veiligheid van het meisje. Volgens de uitspraak weigerden de ouders hulp en was de vader niet meer bij het gezin betrokken.

AMBER Alert

De zes maanden oude baby werd maandagochtend in de Brabantse plaats Eersel met geweld meegenomen door haar ouders (25 en 26 jaar). De ontvoering gebeurde kort na 09.00 uur op een parkeerplaats bij een supermarkt aan de Nieuwstraat, waar de baby met haar pleegmoeder was. Het meisje zou uit een Maxi-Cosi zijn getrokken. De man en vrouw gingen er vervolgens vandoor in een donkere Mercedes ML270. Vanwege de zorgen over de veiligheid van het kind werd maandagmiddag een AMBER Alert verstuurd.

De politie gaat tot dusver niet in op het verleden van de ouders. Ook vragen over berichten uit de regionale media over betrokkenheid van de ouders bij oplichtingspraktijken blijven onbeantwoord.

.