Gent -

Erectieproblemen, mannen met borstkanker of vroegtijdige ejaculatie. In het boek ‘Onder de gordel’ van ‘mannendokter’ Guy T’Sjoen – een van de topdokters in het gelijknamige VIER-programma – blijft geen taboe overeind. Zaterdag ligt het boek in de winkel, nu al een voorproefje aan de hand van vijf stellingen.