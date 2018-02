Sporten in de koude, een goed idee? "Best niet te lang buiten blijven"

Het is koud buiten, ijskoud. Dat had u ook al gemerkt. Gelukkig moet de gemiddelde mens alleen door die koude om de afstand tussen auto en bedrijf te overbruggen. Maar dat geldt niet voor topsporters. Zij moeten hun trainingen en wedstrijden door weer en wind afwerken. Motorcrosser Kevin Strijbos is geen fan van de kou en trok naar Spanje. Stijn Indeherberge, ex-clubdokter van Racing Genk, past de trainingen bij PSV aan.

Kevin Strijbos mag dan al 32 zijn, toch reist hij woensdagavond met zijn team Standing Construct KTM naar het WK in Argentinië. Het zomerse Argentinië waar het momenteel 28 graden warm is. In ...