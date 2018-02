Michy Batshuayi blijft van het spelletje houden, ondanks “enkele idioten”

De Europese Voetbalfederatie UEFA is een tuchtzaak gestart tegen Atalanta Bergamo. De fans van die Italiaanse club zouden Dortmund-spits Michy Batshuayi afgelopen donderdag racistisch bejegend hebben tijdens een duel in de Europa League.

“2018 en nog steeds racistische apengeluiden in de tribunes... echt?”, bracht de Rode Duivel de zaak via Twitter aan het licht. Nadat De UEFA meedeelde dat er een onderzoek komt, reageerde Batshuayi snel. “Een paar idioten kunnen ons de liefde voor het voetbal niet afpakken. Laten we onze stadions uitkuisen en het prachtige spelletje spelen”, twitterde hij.

a couple idiots should never make us forget why we love football. Lets clean our stadiums and play the beautiful game #KickItOut https://t.co/ePJuUGDEhe — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 26 februari 2018

Atalanta wordt ook nog vervolgd om dat er in de tribunes vuurwerk afgestoken werd, omdat er voorwerpen op het terrein gegooid werden en omdat trappen geblokkeerd werden door Atalanta-supporters. Ook Dortmund gaat niet vrijuit. De fans van de Duitse clubs staken eveneens vuurwerk af en gooiden ook met objecten.

Later vandaag komt Batshuayi nog in actie met Borussia Dortmund: in de Bundesliga komt Augsburg op bezoek.

Al tijdens de opwarming amuseerde de spits zich door een ploegmaat door de benen te spelen: