Wordt Davis Cup binnenkort World Cup Tennis?

De Internationale Tennisfederatie is van plan om de Davis Cup ingrijpend te hervormen. Vanaf 2019 zou het officieuze wereldkampioenschap voor mannenteams aan het einde van het seizoen in één week tijd met achttien landen gespeeld worden. In augustus zal het plan aan de Algemene Vergadering in Orlando (Florida) voorgesteld worden. Om goedgekeurd te worden is daar een tweederdemeerderheid nodig.

“We willen toe naar een fantastische seizoensfinale met ‘s werelds beste spelers die voor hun land strijden. Het moet een echte World Cup of tennis worden”, verklaarde ITF-voorzitter David Haggerty. “Verschillende wereldsteden hebben al interesse getoond om het event te mogen ontvangen.”

Als het plan doorgaat, zal de nieuwe “World Cup of Tennis Finals” gespeeld worden in november, in de week dat nu traditioneel de Davis Cup-finale plaatsvindt. De duels zullen uitgevochten worden in twee enkelspelen en een dubbelspel, waarin er telkens naar twee winnende sets gespeeld wordt. Via een groepsfase zullen de landen zich voor de kwartfinales moeten plaatsen. De zestien landen van de Wereldgroep zijn zeker van deelname. Daarnaast worden twee landen uitgenodigd. Na de groepsfase van de Finals is er ook een play-offronde met acht landen uit de continentale zones. De acht winnaars van die play-offs behoren het jaar nadien tot de Wereldgroep. Aan het format voor de continentale zones verandert er niets.

Het prijzengeld voor de Davis Cup zal gevoelig opgetrokken worden. Dat is mogelijk via een nieuwe sponsordeal met Kosmos. Die investeringsgroep van Barcelona-verdediger Gerard Piqué zal de komende 25 jaar 3 miljard dollar in de Davis Cup pompen. “We kijken erg uit naar de samenwerking met de ITF”, zegt Piqué. Samen kunnen we de Davis Cup naar een nieuw hoogtepunt brengen door deze World Cup of Tennis Finals op poten te zetten.

De Davis Cup wordt sinds 1900 als de “International Lawn Tennis Challenge” georganiseerd en kreeg zijn huidige naam in 1945 na het overlijden van oprichter Dwight Davis. De duels worden beslecht in vijf wedstrijden, vier enkelspelen en een dubbelspel, van vijf sets. België, derde op de wereldranglijst, speelde twee van de jongste drie finales. Dit jaar plaatsten David Goffin en co zich via een 3-2 zege tegen Hongarije al voor de kwartfinales. Daarin treffen ze de Verenigde Staten.