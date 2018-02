Ivanka Trump: “Mijn vader gedraagt zich correct tegenover vrouwen”

Ivanka Trump wil geen stelling nemen in verband met de betichtingen dat haar vader Donald Trump voor zijn presidentschap grensoverschrijdend gedrag aan de dag zou hebben gelegd bij vrouwen.

IGevraagd door een verslaggever van zender NBC of zij de betichtingen van meer dan een dozijn vrouwen aan haar vader gelooft luidde het antwoord van Ivanka Trump: “Ik denk dat het vrij ongepast is de dochter te vragen of zij de beschuldigingen tegen haar vader gelooft waarbij hij duidelijk heeft aangegeven dat ze niet waar zijn”.

“Ik heb het recht mijn vader te geloven”

“Ik denk niet dat het een vraag is dat je aan meerdere dochters moogt stellen”, voegde Ivanka Trump eraan toe. “Ik geloof mijn vader, ik ken mijn vader. Ik ben zijn dochter, ik denk dat ik het recht heb mijn vader te geloven”.

De betichtingen kwamen aan de oppervlakte tijdens de verkiezingsstrijd in oktober 2016, nadat een opname van seksistische uitlatingen van Trump openbaar was geraakt. Hij heeft de beschuldigingen meermaals “verzonnen verhalen” genoemd.

Ivanka Trump werkt in het Witte Huis als adviseur van haar vader.