Mannen: deze schoenen mogen niet in je schoenenkast ontbreken om een goede indruk te maken

Een goede indruk maken? Perfection is in the details! Mannen, noteer: deze schoenen mogen niet ontbreken in je schoenenkast!

Een stijlvolle kostuumschoen

Als er één schoen is die absoluut niet mag ontbreken in je schoenenkast, dan is het wel een klassieke kostuumschoen. Onder een jeans of tuxedo, tijdens datenight of voor een meeting: met een kostuumschoen zit je altijd goed.

Tip: investeer in een schoen in een neutrale kleur, zo heb je meer combinatiemogelijkheden.

Een preppy mocassin

Dé schoenentrend van het voorjaar? Mocassins! Dit schoeisel is (eindelijk) van zijn braaf imago verlost en verovert het straatbeeld. Ideaal voor onder je chino of geklede short tijdens warmere temperaturen. Staat een stuk mannelijker en stijlvoller dan die teenslippers, niet?

Een geklede sneaker

Mannen hebben even veel recht op casual Friday. Een sneaker mag dus niet ontbreken in je collectie, al zijn er wel enkele voetnoten. Zo is een té sportief model een afknapper van formaat. Kies voor een gekleed model uit leer of uit een stevige canvasstof. Kunststof zal zijn vorm sneller verliezen en is dus geen goed idee. Ook opvallende zolen en veters laat je beter achterwege. Een witte sneaker kan wél perfect, op voorwaarde dat je rekening houdt met bovenstaande tips!