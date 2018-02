“Hardy was niet enige moordverdachte”

Renaud Hardy was niet meteen topverdachte nummer één na de dood van Linda Doms. Daarom mocht hij na een eerste verhoor en een huiszoeking die vrijdagavond naar huis.

“Er waren niet genoeg ernstige aanwijzingen van schuld om hem in de gevangenis te houden”, lichtte onderzoeksrechter Els De Breucker toe. “Er waren bij hem thuis geen objecten gevonden die hem linkte aan de feiten. In eerste instantie waren er geen tekenen van seksuele agressie aangetroffen op het lichaam van Linda Doms, hij ontkende en er waren vragen bij het feit of hij met zijn ziekte dat geweld had kunnen uitoefenen op het slachtoffer.”

In die eerste fase waren er drie pistes. Renaud Hardy, wiens naam was genoemd door een goede vriendin van Linda, haar vriend, die vreemd had gereageerd omdat hij in shock was, en de piste van een roofmoord. Linda haar ouders waren kort ervoor gestorven en er zou goud begraven liggen in de tuin.

Vrijdagavond laat en zaterdag bleek dan dat Hardy tegen een aantal mensen verteld had dat hij Linda had vermoord. De gerechtelijke politie van Brussel besloot op dat moment dat het niet nodig was om de onderzoeksrechter meteen op te bellen. “Ik ben daar maandag over ingelicht”, vertelde Els De Breucker. “Ik had graag eerder telefoon gekregen.”