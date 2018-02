VIDEO. Romeinen genieten van eerste sneeuw in 6 jaar

In Rome heeft het voor het eerst in zes jaar gesneeuwd. Net als de koude bij ons, komt dat door de polar vortex, die koude Siberische lucht naar Europa brengt.

Er viel vijf tot tien centimeter sneeuw in Rome. De regionale civiele bescherming riep het leger op om wegen te ruimen.

Alle scholen en kinderdagverblijven bleven dicht, evenals het Colosseum, het Forum Romanum en de Palatijn. Bussen en metro’s reden minder frequent. Ook het vliegverkeer was verstoord. De autoriteiten riepen de bevolking op zo veel mogelijk thuis te blijven.

Foto: EPA-EFE

Sommige Romeinen zijn dan weer blij dat ze eens sneeuwpret kunnen hebben. In het Circus Maximus bijvoorbeeld bekogelden mensen elkaar met sneeuwballen, of gleden ze met sleeën.

Andere Italiaanse steden kregen maandag ook met sneeuw te maken, vooral in de centrale regio’s. Zondag sneuvelde in Turijn de voetbalmatch Juventus-Atalanta vanwege de sneeuw.

Elders in Europa

Elders in Europa veroorzaakte sneeuw ook ongevallen en ongemakken. In sommige delen van Polen zakte het kwik tot min twintig, terwijl volgens de autoriteiten in het weekeinde minstens acht mensen ten gevolge van het ijskoude weer zijn bezweken.

In Zweden waren er grote vertragingen op de twee belangrijkste luchthavens van Stockholm. Bij een kettingbotsing van ongeveer twintig voertuigen waaronder een bus, op een snelweg, liepen drie mensen lichte verwondingen op.

In Duitsland raakten zondag vier mensen gewond, van wie één ernstig. In de noordelijke stad Lübeck telde de politie op enkele uren tijd ongeveer honderd verkeersongevallen door het weer. Nog in het noorden van Duitsland zijn sinds zondagnacht tien vluchten geannuleerd.