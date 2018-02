Minister Peeters: “Eerste aanmaning voor betaling factuur moet gratis zijn”

Brussel - Minister van Consumentenzaken Kris Peeters wil dat een eerste aanmaning om een waterfactuur te betalen in de toekomst gratis is. Hij zal daarover overleg plegen met de watermaatschappijen. Dat heeft Peeters aan de VRT gezegd.

Volgens oppositiepartij sp.a verdienen sommige watermaatschappijen veel geld door het aanrekenen van betalingsherinneringen. De partij vindt dat de Vlaamse regering daar paal en perk aan moet stellen en dat de eerste herinnering gratis moet zijn. Dat zei Vlaams parlementslid Rob Beenders maandag in Het Belang van Limburg.

Peeters kan zich vinden in die suggestie en wil daarover overleg plegen met de watermaatschappijen. “Ik vind als minister van Consumentenzaken dat een eerste aanmaning kosteloos kan en moet gebeuren”, zegt hij.

“We hebben al een goed voorbeeld. In de telecomsector is vanaf 1 juli 2018 de eerste aanmaning gratis. Ik vind dat ook in de watersector dit voorbeeld kan en moet gevolgd worden. Ik zal daar met de betrokkenen en de bevoegde ministers verder overleg over plegen om dat ook voor de waterfactuur mogelijk te maken”, aldus Peeters.

Sp.a tevreden

Meryame Kitir, fractieleider voor sp.a in de Kamer en Rob Beenders zijn tevreden met de positieve reactie van Peeters. “We zullen de minister blijven opvolgen en zullen hem vragen snel werk te maken om de eerste herinneringsbrief gratis te maken”, luidt het. “Het mag echter niet blijven bij het gratis maken van de eerste herinneringsbrief, ook de betalingstermijn moet verlengd worden naar 30 dagen en we pleiten voor uniforme tarieven voor alle watermaatschappijen vanaf de tweede herinneringsbrief.”