Inge Vervotte over dood van geliefde: “Wat ik toen heb meegemaakt, voelt aan als een breuk in mijn leven”

“Nadat mijn geliefde zelfmoord had gepleegd, kwam het besef: ik zal nooit meer dezelfde zijn.” Inge Vervotte (40), ex-politica en bestuurder bij vzw Emmaüs, spreekt in een interview met De Morgen voor het eerst over de dood van haar geliefde.

“Toen mijn geliefde zelfmoord pleegde, zakte de grond onder mijn voeten weg”, vertelt Vervotte in De Morgen. Het is de eerste keer dat de ex-politica over die episode in haar leven spreekt.

“Ik heb mij wel altijd enorm ingezet voor het thema, maar ik wilde niet dat het over mij ging, daarom heb ik er al die tijd over gezwegen. Wat ik toen heb meegemaakt, voelt aan als een breuk in mijn leven: er is wel degelijk een voor en een na. Het besef: ik zal hierna heel hard mijn best doen, maar ik zal nooit meer dezelfde zijn.”

Vervotte heeft zich naar eigen zeggen de tijd gegund om te rouwen. “Ik heb er ook veel over gelezen. Wat betekent rouw echt? Wat zegt de wetenschap daarover? Hoe rouwen ze in andere culturen? Dat heeft me wel geholpen.”

“Dat je opnieuw je plek moet zoeken, aanvaarden mensen niet altijd. Terwijl dat tegelijk wel iets moois is, want je zult er als een andere mens uitkomen. Als je je emoties verdringt, krijg je uitgestelde rouw of slecht verwerkte rouw, waardoor je later geen intieme relaties meer durft aan te gaan. Als je diepe rouw hebt meegemaakt, denk je op een bepaald moment: dit kan ik geen tweede keer aan. Maar het mooie is dat er toch weer ruimte in jezelf vrijkomt. Er is misschien iets doodgegaan, maar al het goede in jezelf is niet dood.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.