Ook Brussels burgemeester zet politie in om daklozen te verplichten tot onderdak

Brussel - Ook de Brusselse burgemeester Philippe Close heeft beslist dat de politie ingezet kan worden om minderjarige daklozen die weigeren in te gaan op een voorstel tot overnachting, mee te nemen. Dat heeft zijn woordvoerster maandag bekendgemaakt. De inzet van de politie is vooral bedoeld om te vermijden dat kinderen op straat moeten slapen. Voor volwassenen zullen het sociaal werkers zijn die in eerste lijn hun job blijven doen. Er komt echter geen politieverordening, zoals in Etterbeek.

Samen met het jeugdparket zal er speciale aandacht besteed worden aan kinderen die op straat slapen. De medewerkers van de sociale diensten van de stad kregen de vraag hen en hun ouders te overtuigen niet op straat te slapen. Als dat niet lukt, moeten ze beroep doen op de politie. “Voor volwassenen lijkt me dat moeilijk uit te voeren”, aldus Close. “Ik zie niet hoe een politieagent een dakloze oppakt om hem mee te nemen naar een lokaal met sociaal werkers. De politie kan opgeroepen worden, maar het zullen de sociaal werkers zijn die in eerste lijn blijven. Ik denk niet dat men moet overgaan tot een administratieve aanhouding, zelfs al begrijp ik de stappen van collega De Wolf in Etterbeek. Ons doel is niemand op straat te laten slapen.”

Close vraagt de andere Brusselse burgemeesters solidariteit, zodat deze “preventiemaatregel” efficiënt kan zijn.

De stad Brussel beschikt over vier overnachtingscentra.

Olivier Maingain, burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, meldt maandag dat de verschillende betrokken gemeentediensten een onthaalcentrum hebben opgericht voor daklozen. Aan dat centrum werken ook het OCMW, het plaatselijke Rode Kruis en de politie mee.

Zondag nam Closes Etterbeekse collega, Vincent De Wolf, al een gelijkaardige maatregel, om daklozen in zijn gemeente tegen de winterkou te beschermen. Hij vaardigde daarvoor een politieverordening uit. Daardoor kunnen daklozen die niet naar de winteropvang willen, administratief aangehouden worden zodat ze de nacht niet in de kou moeten doorbrengen. “De burgemeester is wettelijk verplicht om de openbare veiligheid te garanderen en hulp te bieden aan mensen in nood”, klonk het zondag in Etterbeek.