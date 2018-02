‘Temptation’ Megan ziet er sinds kort een beetje anders uit

De Oostendse Megan die het op ‘Temptation Island’ te bont maakte met verleider Joshua ziet er sinds dit weekend een beetje anders uit. De brunette toont op haar Instagram-pagina dat ze voor een lipvergroting koos in Rotterdam.

“Lipfillers”, schrijft de 18-jarige op haar verhaal bij een selfie met getuite opgespoten lippen. Ze is niet de enige die bij onze noorderburen aan zich liet sleutelen. Ook Yana, de verleidster en vriendin van Megan die het programma vroegtijdig verliet, ging voor volumineuzere lippen.

Foto: IG

Met hun cosmetische ingrepen treden de meisjes in de voetsporen van ex-deelneemsters aan het programma. Pommeline ging onlangs live voor een dikkere bilpartij en ook Rosanna, die vieze dingen deed met verleider Alex, steekt niet onder stoelen of banken dat ze fan is van fake.