Thibau Nys doet beter dan zijn papa (maar niet zo goed als Bart Wellens)

Zeventien kruisjes had Thibau Nys vrijdagavond achter zijn naam staan. Dat was er één minder dan wat papa Sven Nys als tweedejaarsnieuweling presteerde. Thibau won zaterdag in Lebbeke en zondag in Oostmalle! En of er zondagavond plaagstootjes zijn uitgedeeld ten huize Nys.

Twee keer moest Thibau Nys winnen om papa Sven de loef af te steken. Veel meer had de kleine Thibau niet nodig om zich nog eens op te laden voor de twee laatste wedstrijden van het seizoen. En dat loonde! Zowel zaterdag in Lebbeke als zondag in Oostmalle stond er geen maat op Nys junior.

Is Thibau Nys hiermee de beste nieuweling ooit? Die vraag kan je eigenlijk moeilijk beantwoorden aangezien vroeger de reglementen met betrekking tot de overgang naar een volgende categorie anders waren. Bart Wellens bijvoorbeeld won als nieuweling in kalenderjaar 1994 maar liefst 27 wedstrijden. In een klassiek seizoen zoals we het nu kennen, van september tot en met februari, zette hij een reeks van 24 zeges neer. Wellens was twee jaar jonger dan papa Nys en kon daarom vrij ongestoord van zege naar zege fietsen. Pas bij de beloften zouden de twee elkaar voor het eerst tegenkomen.

Thibau Nys maakt volgend seizoen zijn debuut bij de juniores en zal daar opnieuw moeten opboksen tegen één jaar oudere renners. Bij de juniores wordt de opdeling tussen eerstejaars en tweedejaars, zoals dat bij de nieuwelingen nog in de kampioenschappen gebeurt, niet meer gemaakt.